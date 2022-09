Eigentlich wollte Rébecca M’Boungou ja etwas „Anständiges“ lernen und nicht wie ihre Eltern in die Kunst gehen. Ihr Vater ist in der Republik Kongo ein bekannter Sänger, ihre französische Mutter hat im kongolesischen Nationalballett als erste weiße Frau getanzt. Doch vor acht Jahren führte der Weg von Rébecca dann doch ganz organisch in die Musik. Zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Arnaud Estor gründete sie Kolinga. Mittlerweile sind sie als Sextett unterwegs.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das persönliche Erbe

Die Texte auf "Legacy" in Französisch, Englisch und Lingala stammen alle von Rébecca. Ihre Geschichten, ihre Beziehung zu ihren Eltern, prägen das Album: Die Sängerin aus der südwestfranzösischen Provinz verarbeitet zum Beispiel den lückenhaften Kontakt zu ihrem Vater, der ihr nie selbst die kongolesische Heimat und Sprache nahe gebracht hat, es geht um die daraus resultierende Suche nach Liebe. Rébecca besingt aber auch ihre alleinerziehende Mutter, die alles für sie gegeben hat. Es geht um Identitätsfindung als Kind mit einem weißen und einem Schwarzen Elternteil. Dabei bringt sie die emotionale Kraft ihrer Texte in einen Sound zwischen Melancholie und Freude.

Französisch-kongolesische Verbindung

Kolinga ist Lingala und bedeutet "verbinden". Bei der Band steht die Verbindung nicht nur für zwischenmenschliche Beziehungen und Identitäten, sondern auch für den Sound. Soul, Jazz, Chansons, Kongolesische Rumba und auch ein wenig HipHop kommen bei ihnen zusammen. "Legacy" klingt gefühlvoll und atmosphärisch. Kolinga geben den Songs von vier, fünf bis neun Minuten Länge Raum, sich zu opulenten Klangteppichen zu entfalten. Zu Bass, Keys, Schlagzeug und Blasinstrumenten tanzen Rébeccas bewegende Vocals. Wehmütig, aufbauend, sanft, mitreißend: "Legacy" ist ein Album fürs Herz.