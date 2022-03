Kojey Radical: "Reason to Smile"

Kojey Radical ist 29 Jahre alt, Sohn ghanaischer Eltern. Im grimmigen Osten Londons aufgewachsen und seit 2014 musikalisch aktiv. Seine Stilmischung ist einzigartig: Rohe Energie und Straßenslang treffen auf Eleganz, einen ausgefallenen Kleidungsstil, einen Background als Buch-Illustrator und ein Mode-Studium.

In Großbritanniens HipHop Szene gilt er schon lange als einer der besten Texter. Diesen Status hat er mit dem neuen Album zementiert: Komplex verschachtelte Reime, Stimmeinsatz von tiefen gerappten Parts bis zu glasklaren Gesangsparts. Intensive Texte über Schwarze Selbstermächtigung, den Kampf gegen die Stereotypen einer mehrheitlich weißen Gesellschaft, offenherzige Songs über Traumata und Angstzustände. Kojey rappt darüber, wie er sich als Schwarzer Mensch in Großbritannien selbst befreit hat. "Sometimes I'm not Okay – and that´s Okay" ist dabei sein Motto. Das erinnert an Kendrick Lamar, der Conscious Rap in den USA auf ein neues Level gehoben hat.

Wiederkehrendes Element in "Reason to Smile“ sind Sprachaufnahmen eines nicht näher genannten Mannes. Er erzählt davon, wie er von Ghana nach Großbritannien ausgewandert ist. Wie schwer das Ankommen in der neuen, kalten Welt ohne die Familie war. Kojey Radical selbst spricht auch immer wieder in kleinen Skits. Über die Bedeutung seiner Mutter und darüber, dass man als Schwarzer Mann ein Fadenkreuz auf dem Rücken trägt – permanenter als Tattoos, wie er sagt.

"Reason to Smile“ ist ein Konzept-Album. Kojey Radical gelingt es, sein Publikum in seine Gedankenwelt zu entführen, und den langen Weg vom Straßenkriminellen zum Avantgarde-Rapper zu beleuchten. Mit politischen und persönlichen Texten aus einer Schwarzen Perspektive trifft er damit einen Nerv – intellektuell, reflektiert, mitreißend musikalisch. So könnte Kojey Radical der Kendrick Lamar Großbritanniens werden.