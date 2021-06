King Perryy - Weltbürger aus Nigeria

Der Albumtitel fasst gut zusammen, was King Perryy musikalisch bietet. Er verbindet lokale, westafrikanische Stile wie Highlife und den alten Afrobeat von Fela Kuti mit Spielarten von HipHop, R&B, Reggae und Dancehall. In diesen bunten Stilmix webt Perryy noch eingängige Melodien mit ein, die an klassische Boybands wie Take That oder Backstreet Boys erinnern, was die Wiedererkennung noch steigert.

Jamaica Feeling

Gleich der Anfang von "Citizen Of The World" gibt ein globales Feeling, denn der klingt für einen nigerianischen Artist überraschenderweise deutlich nach Jamaika. Über atmosphärisches Grillenzirpen spricht eine Stimme auf Patois über Rastafari, ehe ein sanfter Off-Beat einen noch tiefer in das jamaikanische Inland zieht. Erst der Refrain von "African Boy" rückt die Orientierung zurecht: "African Boy with an African Vibe from Nigeria." Seine Authentizität verdankt King Perryy in diesem Reggae-Stück Teflon ZincFence, der vor allem als Produzent für den jamaikanischen Star Chronixx bekannt ist. Für King Perryy hat er auch den Dancehall-Tune "Get The Money" beigesteuert.

Studio statt Kirche

King Perryy schreibt sich mit zwei Ypsilon, um sich bei Google vom gleichnamigen Jazz-Saxophonisten aus den USA abzuheben. Perryy kommt wie auch der Afrobeats-Superstar Burna Boy aus Port Harcourt im Süden von Nigeria. Dort ging er auf eine katholische Schule und war schon auf dem besten Weg, Priester zu werden. Doch zum Ärger seiner Eltern spazierte er nach der Schule immer öfter in ein örtliches Studio, um den Artists dort beim Aufnehmen zuzuschauen. Als der nigerianische Dancehall-Artist Tamaya einen Auftritt von ihm sah, bot er ihm vom Fleck weg einen Plattenvertrag an. Ab da war klar: Das mit dem Priesteramt wird nichts. Direkt seine erste Aufnahme, "Man Of Duty" zusammen mit Tamaya, wurde ein lokaler Hit.

Love Is My Religion

Seine katholische Vergangenheit hört man in der Musik von King Perryy heute nicht mehr heraus. In seinen Songs geht es viel um Partys, Tanzen und Beziehungen zu Frauen, über die er immer sehr respektvoll singt. In Anlehnung an den gleichnamigen Song von Reggae-Star Ziggy Marley sagt er heute: "Love is my Religion". Nach dieser allumfassenden Botschaft macht er Musik, um die Menschen der Welt zusammenzubringen – getreu seines Albumtitels.