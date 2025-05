Für ihr letztes Album „Orquidéas“ wurde Kali Uchis für einen Grammy in der Kategorie „bestes Latin-Pop-Album“ nominiert. Mit ihrer neuen Platte kehrt sie jetzt zu ihren Wurzeln zurück: R&B, Soul und Doo-Wop. Auf „Sincerely“ klingt die kolumbianisch-amerikanische Sängerin besonders verträumt und zuckersüß. Mit Songs wie „Sugar! Honey! Love!“ macht sie sogar einen Abstecher in den Dream-Pop.

50s Soul-Romanze

Die Songs sind alle eher Downtempo und zeichnen sich durch ein starkes Fifties-Feeling aus. Die Texte dazu sind voller Liebe und Romantik. „Sincerely,“ ist schließlich auch die Schlussformel eines Briefs. Und jeder Song scheint auch wie ein Brief an eine geliebte Person – unterzeichnet mit „Ergebenst, Kali Uchis“.

Von Mutterliebe und Verlust

Kali Uchis erzählt hier besonders persönliche Geschichten. Kein Wunder, denn bei ihr ist im letzten Jahr auch viel passiert: Während sie mit dem Verlust ihrer Mutter umgehen musste, wurde sie selber Mutter eines Sohnes. Sehr gegensätzliche Gefühle also, die sie verarbeiten musste, mit der Liebe als Fundament dieser beiden Extremsituationen. Deutlich wird die auch im letzten Song des Albums, den Kali Uchis ihrem Sohn gewidmet hat: „ILYSMIH“ steht für „I love you so much it hurts“. Darin singt sie über die überwältigende Liebe zu ihrem Kind, die ihr auch über den schlimmsten Schmerz hinweggeholfen hat. Die Platte endet dann mit einem Babylachen.

Chicano-Style und Morticia Addams

Angesichts ihrer persönlichen und der aktuellen politischen und humanitären Krisen hat der Retro-Touch auf „Sincerely,“ etwas von Rückzug in die heile Welt der 50er Jahre. Da, wo die Welt scheinbar noch in Ordnung war. Kali Uchis unterstützt ihre Musik auch mit Artwork und Videos aus dieser Ära. Dabei sieht sie mal aus wie eine Mischung aus einer Hollywood-Diva und Morticia Addams. Oder im Musikvideo zu „Sunshine and Rain“ wie eine Chicano-Nachrichtensprecherin, mit wie Marge Simpson. Aber genau wie diese Ästhetik im Video immer wieder durch aktuelle Grafiken gebrochen wird oder durch eine Studiokulisse, die in sich zusammenbricht, durchbricht auch Kali Uchis ihren 50er-Sound immer wieder mit modernen Beats oder aktuellem R’n’B.