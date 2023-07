J Hus: "Beautiful and Brutal Yard"

J Hus' neues Album "Beautiful and Brutal Yard", kurz "BABY," ist direkt nach dem Release auf Platz 1 der UK-Albumcharts eingestiegen. Darauf erzählt der Rapper Geschichten von Ruhm und Erfolg, bleibt aber seiner Herkunft treu: den Straßen East Londons. J Hus rappt auf "BABY" in dichtem, verschachteltem Straßenslang über seine Gegner, deutet immer wieder an, wie gut vernetzt er in der Unterwelt ist. Die Songs klingen stellenweise wie die Vertonung der Grime-Kultserie "Top Boy". Dazu haufenweise Zeilen über Sex und Frauen, teilweise an und über der Grenze des guten Geschmacks – J Hus ist kein Saubermann-Rapper, sondern geprägt durch seine Herkunft und sein Aufwachsen am unteren Ende der Gesellschaft.

Die Straße im Rücken

J Hus hat keine Bilderbuchkarriere vom Block in die Charts hingelegt. Er ist einer dieser Artists, bei denen man das Gefühl hatte, dass sie die Straße vielleicht nicht schnell genug hinter sich gelassen haben, während sich ihr Leben durch Erfolg und Ruhm rapide geändert hat. Schon in der Schule geriet J Hus in Probleme, musste mehrmals die Schule wechseln. "We grew up in the Ghetto", fasst er das auf "Nice Body" zusammen und weiß offensichtlich, wovon er spricht: Er saß mehrmals schon wegen Mitführens eines Messers im Knast, 2015 wurde er selbst mit 5 Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert – und auch 2018 musste er wieder ins Gefängnis. Viele Veranstalter im UK und im übrigen Europa wollten ihn danach nicht mehr buchen. Jetzt hoffen seine Fans, dass das Comeback mit "BABY" der endgültige Abschied von der Straße sein wird.

Kein klassischer Gangster-Rapper

Zwar ist das Vokabular und das Setting von J Hus' Songs klar auf der Straße verortet. Durch seine unverwechselbare Art, zu rappen und im nächsten Moment zu singen, grenzt sich J Hus aber vom Genre Gangsterrap ab: Er wechselt nahtlos zwischen dichten Stories von der Straße und smoothen, fast beiläufig gesungenen Passagen wie in der COLORS-Version von "Massacre". Das ist die J Hus Formel: Roh und zugleich sanft. Es ist vor allem seine Delivery, also die Art, wie er seine Texte rüberbringt, die ihn einzigartig macht. Seine musikalische Hinwendung zu Afrobeats und Afropop gleicht die Härte in den Texten aus und sorgt dafür, dass Straßengeschichten zu tanzbaren Songs werden. Auf "Killy" zusammen mit Jamaikas Schwergewicht Popcaan etwa zeigt sich J Hus in karibischem Vibe und klingt zugleich nach düsterem Dancehall. Ein weiteres Highlight ist "Nice Body" zusammen mit Londons Soul-Queen Jorja Smith, auf dem J Hus verletzlich und sanft über eine verflossene Liebe sinniert. Auf "Masculine" mit Burna Boy wechselt J Hus in eine lockere Afrobeats-Delivery und beweist, was für ein musikalisches Chamäleon er ist.