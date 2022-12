iLe: "Nacrile"

Die kleine Schwester

Ileana Mercedes Cabra Joglar, auch bekannt unter dem Alias PG-13, war schon sehr jung die Sängerin von Calle 13. Dass sie zehn Jahre lang mit dem politischen, puertoricanischen HipHop-Reggaeton-Super-Projekt gearbeitet hat, liegt quasi in der Familie: Residente und Visitante von Calle 13 sind ihre großen Brüder. 2015 kündigte sie an, ab sofort unter dem Namen iLe eigene Wege zu gehen. Von der Presse gefeiert als Retterin der Latin-Roots mit Blick in die Zukunft, bekam die Sängerin und Songautorin schon für ihr erstes Album 2016 einen Grammy.

Mitten im Nirgendwo

"Nacarile" ist ein Slang-Begriff, der im Alltagsleben Puerto Ricos einen festen Platz hat. Es heißt einfach "nein", bezeichnet aber auch einen Ort mitten im Nirgendwo. iLe wollte damit die Verlorenheitsgefühle in den Lockdowns beschreiben. Sie hatte den Eindruck, dass die Pandemie sie aus ihrer Umlaufbahn geworfen hätte. Doch es regte sich auch Widerstand und sie sagte sich: In diesem schwarzen Loch bleibe ich nicht sitzen. Also schrieb sie elf Songs, in denen sie diesen freischwebenden Zustand wunderbar vertont hat. Der Sound ist aktuell, aber immer mit klaren Bezügen zur Vergangenheitvzu Boleros, Latin-Folk, Balladen alten Stils.

Feminusmus & Kolonialismus

iLe ist Feministin. Sie hat ein in jeder Hinsicht sehr weibliches Album gemacht. Weiblichkeit ist bei ihr aber nicht zart, hübsch, zierlich, sondern kraftvoll und stark. Das lässt sich auch an ihren - bis auf eine Ausnahme des jungen argentinischen Rappesr Trueno - weiblichen Gastsängerinnen ablesen.

Der tragische Bolero "Traguito" klingt alt, dabei hat iLe den Anti-Love, Anti-Patriarchat-Song neu geschrieben und zusammen mit der feministischen Aktivistin und Sängerin Mon Laferte aus Chile so gesungen, als ob er Teil eines Telenovela-Drama wäre.

Mit der weiblichen Mariachi-Band Flor de Toloache hat iLe "A la deriva" inszeniert. Ein Song, in dem futuristische Sounds auf einen Frauenchor treffen, der wie in den 1930iger Jahren performt. Und das Duett "En cantos" mit Natalia Lafourcade aus Mexiko wird von mächtigen indigenen karibischen Rhythmen getragen.

Natürlich ist auch "Donde nadie mas respira" - iLes Protesthymne - auf dem Album. Geschrieben hat sie den Song vor zwei Jahren, direkt vor den Wahlen in den USA, die zeitgleich mit Wahlen in ihrer Heimat stattgefunden haben. Und bis heute spielt der Song eine Rolle, wenn es Proteste gibt. In der freischwebenden Ballade setzt iLe auf ihren klaren Gesang und Elektronik und singt von den tödlichen Konsequenzen, die der Kolonialismus bis heute hat, – schließlich ist Puerto Rico immer noch ein nicht inkorporiertes Außengebiet der USA.

Retro-Space

Immer wieder tauchen spacige Sounds auf "Nacarile” auf. Sie stehen für das Gefühl, während der Pandemie den Boden unter den Füssen verloren zu haben. In manchen Songs erklingen UFO-Sounds wie in alten TV-Serien. In anderen treffen altmodische Atmos auf elektronische Sounds. "Nacarile" ist dunkler, aber auch melodischer als iLes Vorgängeralben, deshalb entfaltet sich ihr Gesang auch viel eindrücklicher. Genial ist die Verbindung knallharter Themen mit wunderbar warmen Sounds. Mit Album Nummer drei hat die ILe die Pop-Historie Lateinamerikas endgültig zurück in die Zukunft gebeamt.