Black Thought von The Roots und El Michels Affair kennen sich schon seit Anfang der 2000er. Beide Bands stehen für handgemachte, analoge Musik und stark von Soul beeinflussten HipHop – und zwar auf höchstem Niveau. Kein Wunder also, dass beide Bands in der gleichen Bubble an der East Coast unterwegs waren. Mitglieder beider Bands arbeiteten miteinander, organisierten gemeinsame Konzerte und respektierten sich für die musikalische Qualität. Black Thought war großer Fan der Menahan Street Band, einem weiteren Projekt, an dem Leon Michels beteiligt ist. 2021 kam dann ein erster gemeinsamer Song von Black Thought und El Michels Affair zustande – Black Thought war als Gast für einen Song von "Ekundayo Inversions" eingeladen, einem Remix-Album von Liam Bailey, das El Michels Affair produziert hat. Schon da konnte man beim Hören durch die Boxen spüren, wie es vor Energie knistert. Das Kollabo-Album "The Glorious Game" ist nun die konsequente Fortführung dieser magischen Dynamik.

Cinematic Soul Sound vs. Sampler

El Michels Affair haben für ihren Stil einen eigenen Begriff geprägt: Cinematic Soul Sound, inspiriert von der goldenen Soul- und Funkära der 60er und 70er Jahre. Gespielt wird mit echten Instrumenten und originalen Synthesizern aus dieser Zeit. Im New Yorker Studio von Leon Michels stehen ausschließlich analoge Effektgeräte. Für "The Glorious Game" hat El Michels Affair allerdings vor allem auf Sampling gesetzt: Leon Michels ging seine eigene Plattensammlung durch, nahm neue Soul-Songs auf – und sampelte sich anschließend selbst. So entstanden HipHop-Instrumentals, die authentisch und warm wirken. Organische Loops, die zu atmen scheinen und gleichzeitig genug Raum für den MC Black Thought lassen, um seine Magie zu entfesseln.

Ein Meister des Erzählens

Auf "The Glorious Game" präsentiert Black Thought seine Flows wie gewohnt dicht und beinahe rastlos. Er gilt zurecht als einer der besten MCs der HipHop Kultur: Ein begnadeter Geschichtenerzähler und Freestyler, der schon mal 10 Minuten durchrappt, ohne eine einzige Zeile geschrieben zu haben – und zwar auf höchstem Niveau. Rap-Fans weltweit lieben Black Thought für seine komplexen Reimschemata und die Art, wie er historische und politische Themen mühelos und unverkrampft in seine Strophen packt. Die warmen, zurückgelehnten Instrumentals von El Michels Affair scheinen den routinierten Rapper zutiefst inspiriert zu haben: Er zeigt sich auf "The Glorious Game" so persönlich wie lange nicht mehr. Zwischen Straßenlehrer, Dichter und Rap-Star, der auf Dekaden Erfolg und Erfahrung zurückschaut, schreibt er über die rauen Seiten seiner Stadt Philadelphia, seine Sozialisation und Familiengeschichte. Beim Zuhören wird man gebannt von dieser Dichte der Erzählungen und kann sich zugleich entspannt zurücklehnen – it´s a total vibe.

HipHop im Zentrum

El Michels Affair haben sich für "The Glorious Game" weit auf Rapper Black Thought zubewegt. Ein weiterer Beweis dafür, wie wandlungsfähig das Bandprojekt ist. Sei es authentischer Soul-Sound, Dub und Reggae wie in der Zusammenarbeit mit Liam Bailey oder jetzt eben Sample-lastige HipHop-Beats: Man spürt jederzeit das herausragende Talent von Frontmann Leon Michels, als würde er die musikalische Vielfalt New Yorks in sich aufnehmen und in seinem einzigartigen Sound widerspiegeln.

Dazu die Intensität eines entfesselten Black Thought – für HipHop Fans könnte "The Glorious Game" eins der Alben des Jahres werden.