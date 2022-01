Combo Chimbita: "IRÉ" 

In ihrem Sound erforschen Combo Chimbita ihre kolumbianischen Roots bis weit in vorkoloniale Zeiten. Abya Yala hieß der amerikanische Kontinent damals in der Sprache der Kuna, einem indigenen Ur-Volk im heutigen Panama und Kolumbien. Der Gesang von Frontfrau Carolina Oliveros ist nach dieser Tradition oft nur lautmalerisch. "IRÉ" heißt das neue Combo Chimbita Album. Meditative Ritualgesänge, ursprüngliche und vielschichtige karibische Rhythmen verschmelzen darauf mit psychedelischen Grooves und Einflüssen aus Punk, Rock und Jazz zu einer betörenden, teilweise wunderbar verstrahlten Mischung.

Aber auch Reggae und Dub fließen in diesen mystischen Klangteppich von Combo Chimbita mit ein. Sounds wie gemacht, um sich in Trance zu tanzen. Gesungen wird auf Spanisch und in den Texten von Combo Chimbita geht es, wie man so schön sagt, ans Eingemachte: Systemischer Rassismus, kapitalistische Dekadenz, totalitäre Regierungen oder die Diskriminierung der Queer- und Trans-Communitys - all das kommt in den Songs von Combo Chimbita vor. Oft aber eher als eine Art Mantras, die diese schweren Themen unserer Zeit mit sich wiederholenden, positiven Chants übersingen wollen, um damit einen heilenden Prozess zu manifestieren.

Diese Mantras steigern sich im Laufe des Albums und können auch schon mal wild und euphorisch ausufern. Wie im Song "La Perla": Rasante Champeta-Grooves, afro-kolumbianische Sounds von der Karibikküste. Den Song kann man sich sofort live in einem Konzertsaal vorstellen. Sounds wie gemacht für die Bühne, die sich ganz schwer einen Stempel aufdrücken lassen. Sie sind vielleicht am besten beschreiben als eine Mischung aus der kolumbianisch-kanadischen Musikerin Lido Pimienta, der Südstaaten-Crew Khruangbin und dem Projekt Coba Barbaro vom britischen Produzenten Quantic …