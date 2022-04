Plastikman x Chilly Gonzales: "Consumed In Key"

Das Prinzip ist leicht verständlich: Auf "Consumed in Key" läuft das Plastikman-Album "Consumed" quasi im Original durch während Chilly Gonzales dazu Klavier (und ein bisschen Cello) spielt. Er harmonisiert die elektronischen Bleeps mit Piano-Akkorden und verzahnt seine Klaviermotive mit den Rhythmen. Gemischt wurden die Spuren am Ende wieder von Plastikman Richie Hawtin persönlich. Das Ergebnis ist also autorisiert, keine Trittbrettfahrt sondern eine offizielle Neuinterpretation.

Als "Consumed" 1998 erschien, war Techno als Tanzmusik komplett etabliert, und es entwickelte sich so ne Art Kunst-Techno: Meditativ aber irgendwie beunruhigend, abstrakt aber eindringlich, mit sehr wenigen Elementen (Minimal), dafür mit sehr viel Hall und Echo (Dub). "Consumed" von Plastikman war das Paradebeispiel für diesen Sound und hat eine ganze Generation von Technoproducern beeinflusst.

Idealerweise hörte man so eine Musik in einem riesengroßen, dunklen, industriellen Raum, etwa in einem Heizkraftwerk. Dort entwickelt die Musik einen Sog wie ein Vakuum, weil so wenig passiert. Wenn dieses Vakuum von nun Klavier aufgefüllt wird, wirkt die Musik anders. Das Klavier macht den Sound freundlicher, weniger düster. "Consumed in Keys" lässt sich wunderbar zu Hause hören. Das ergibt Sinn, weil die alten Fans dieser Musik seit den 90er Jahren älter geworden sind und weil auch die jüngeren seit der Pandemie auch nicht mehr ständig in Clubs gehen können. Auf "Consumed in Keys" wird Minimaltechno zum Sound fürs heimische Wohnzimmer.