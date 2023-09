Buju Banton: "Born For Greatness"

Buju Banton ist seit Anfang der 90er einer der wichtigsten Figuren der Reggae- und Dancehallszene. 1973 als Mark Myrie in Kingston geboren, startete er seine Karriere Ende der 80er als aufmüpfiger Dancehall-Rudeboy mit einer unverkennbaren Reibeisenstimme. Doch Kontroversen begleiteten seine Karriere von Anfang an. Sein Song "Love Mi Brownin'" sorgte in Jamaika für einen Aufschrei, beschreibt er doch hier seine Vorliebe für schwarze Frauen mit einer etwas helleren Hautfarbe. Banton entschuldigte sich später bei seinen weiblichen Fans und nahm das versöhnliche "Love Black Woman" auf. International sorgte sein homophober Song "Boom Bye Bye" von 1992 für Kritik und Auftrittsverbote. Mittlerweile hat er sich von diesem Frühwerk distanziert.

Spirituelle Wende

Als in den 90ern einige seiner Musikerkollegen ermordet werden, kommt es zu einer spirituellen Wende im Leben des Jamaikaners. Buju wendet sich Rastafari zu, nimmt zunehmend sozialkritische Roots-Hymnen auf, sowie seine zwei besten Alben "Til Shiloh" und "Inner Heights". Mit Songs wie "It's Not An Easy Road" oder "Destiny" spricht er den Ärmsten der Armen aus der Seele, wird zur "Voice Of Jamaica" und bis heute wie ein Volksheld in seiner Heimat verehrt. 2011 muss Buju Banton für sieben Jahre ins Gefängnis, weil er bei einem Drogendeal erwischt wurde. Doch das tut seiner Popularität in Jamaika keinen Abbruch. Nach seiner Entlassung füllt er mit seinem ersten Konzert das Nationalstadion in Kingston, was vorher nur Bob Marley gelungen ist.

Klassisch bis eklektisch

Angesprochen auf den Albumtitel "Born For Greatness", gibt sich Buju Banton bescheiden:

"Ich will mich nicht selbst beweihräuchern und auch nicht über Großartigkeit oder Legendenstatus sprechen. Denn all das bin ich nicht. Ich bin ein Diener. Ich diene der Musik und den Menschen. Ich weiß nur, dass der Allmächtige eine besondere Liebe für mich hat.Und deswegen fließt durch mich die Inspiration." Buju Banton

Tatsächlich gibt er sich ziemlich inspiriert und vielseitig auf dem Album, experimentiert mit Pop, Rock, HipHop und R&B. Mit der US-amerikanischen Sängerin Victoria Monet singt er das aalglatte Liebesduett "Body Touching Body". An soulige Afrobeats erinnert das melodiöse "Plans". Der Titeltrack erinnert mit seinem treibenden Rhythmus an "Nobody Can Hold Us" von Macklemore und beweist, dass Bujus mächtiges Organ auch wunderbar auf Pop-Backings passt. In vielen Tracks hören wir den klassischen Buju Banton. "Coconut Wata" basiert auf einem fetten 90er Jahre Dancehallriddim, über den Buju mit seiner unvergleichlichen Reibeisenstimme reitet. Das erinnert an Partykracher wie „Champion“, doch dahinter steckt noch mehr als Party. Es geht um gesunde Ernährung als Metapher für eine gesunde Geisteshaltung, Buju plädiert für Nächstenliebe und Mitgefühl.

Postkoloniale Geschichten

Nachdenklich gibt sich Buju Banton auch auf Stücken wie "Yaad And Abroad", in dem er die Geschichte karibischer Migranten beschreibt, die versuchen sich in den USA durchzuschlagen. In "High Life2 kritisiert er, dass trotz der Legalisierung noch viele Menschen wegen Marihuanabesitz inhaftiert sind, dazu gesellt sich ein tiefenentspannter Snoop Lion, also das Reggae-Alter Ego von Snoop Dogg. Im Opener geht um die drängenden Probleme unserer Zeit, wie finanzielle Krisen, unterbezahlte Arbeitende oder repressive Regierungen. Aber auch darum, wie wir unsere Zeit verbringen, also quasi Bujus aktueller Kommentar zur Debatte um 4-Tage Woche und Work Life Balance.

Reggae schafft Bewusstsein

Grundlage der epischen "Let My People Go" ist ein druckvoller Roots-Riddim, garniert mit Samples aus einem Gospelchor. Der Chor singt immer wieder "Let My People Go" und erinnert so an die biblische Geschichte von Moses, der die Israeliten aus den Herrschaft des ägyptischen Pharaos befreit hat. Dazu gibt es sozialkritische Kommentare wie "tribal war created for money", oder "where can we feed that hungry belly". Für Buju sind derartige Botschaften essentiell:

"Wir können mit unserer Musik die Menschen zum Tanzen bringen, aber auch upliften und erziehen. In der Zeit der Apartheid in Südafrika hat unsere kleine Insel Jamaika zum Beispiel sehr viel darüber gesungen. Doch in den letzten zwei Dekaden ist das politische Bewusstsein der Menschen stark zurückgegangen, und sie merken oft nicht mal was ihnen angetan wird. Doch dann kommt Reggaemusik ins Spiel. Die Musik, die sagt: 'Hey, sie vergiften unser Wasser... Hey! Das ist es was abgeht.' Es war schon immer die Essenz unserer Musik die Menschen zu informieren. Deswegen singe ich auch über heikle Themen." Buju Banton

Buju Banton gelingt mit "Born For Greatness" nicht der ganz große Wurf, den der Titel verspricht. Trotzdem hat das Album viele solide Tunes zu bieten, sowie engagierte Texte zu den Themen, die die Welt gerade bewegen.