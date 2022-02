Bonga: "Kintal da Banda"

1972 erschien sein erstes Album "Angola 72". Bonga war ein Sportstar in Angola, als Musiker wurde er zum Rebellen gegen die portugiesische Kolonialregierung und musste ins Exil gehen. Dadurch lernte er viel von der Welt kennen, stand mit der legendären Cesária Évora auf der Bühne und fand vor allem in den Kapverden eine zweite Heimat. Und dabei schnappte er Einflüsse und Sounds auf, die bis heute seinen Stil prägen - und auf "Kintal da Banda" elegant verdichtet werden. Wir hören die Kizomba, die von Angola aus die Welt erobert hat, die sinnliche Semba - und natürlich Klänge, die schwer nach kapverdischer Morna klingen, der zweiten musikalischen Heimat von Bonga. Und immer wieder gibt es Momente, in denen man beim Hören der Songs denkt: So viel Schmerz und Sucht stecken in den Stücken, dass man nicht erst angolanisches Kreol lernen muss, um zu verstehen.

Hier findet das Leben statt

80 Jahre ist Bonga inzwischen alt, seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. Ermüdung scheint er aber nicht zu kennen. Jeden Samstag empfängt er in seiner Lissaboner Wohnung Gäste, singt und musiziert mit ihnen - "Kintal da Banda" heißt in etwa: der Hof des Hauses. Hier findet das Leben statt, hier sammelt Bonga Kräfte und Inspiration. Und diese Lebensfreude, diese Energie der Interaktion spürt man auf dem neuen Album. Es sind eben auch tanzbare Songs zu hören, auf denen Bonga sein Charisma und seine Sinnlichkeit wie eh und je entfaltet.



Der 80-Jährige ist bis heute überall auf der Welt unterwegs - und hat seinen rebellischen Geist nicht verloren. In seiner Heimat Angola wird er deshalb von den Menschen wie ein Held gefeiert, denn er hat sich nie als Barde einer Regierung vor den Karren spannen lassen. Er bleibt kritisch, nimmt kein Blatt vor den Mund. Einmal Rebell, immer Rebell.

Rückschau auf ein Leben

Das einzige Feature auf Bongas Album ist die junge französische Sängerin Camélia Jordana. Auf "Kudia Kueto" singt sie ein Duett mit Bonga auf Kreol - und schlägt sich dabei hervorragend, während Bonga beweist, dass er bei aller Liebe für seine musikalischen Roots den Anschluss ans Heute nie verloren hat. "Kintal da Banda" fühlt sich an wie eine liebevolle Rückschau auf ein Leben für die Musik, für die Freiheit und natürlich für die Liebe.