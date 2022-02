Black Flower: "Magma"

Streckenweise fühlt man sich beim Hören des neuen Albums der fünfköpfigen Band Black Flower wie in einem verstaubten Kassettenlager eines Musikstudios irgendwo in Äthiopien. Schummrige Orgelklänge und frei schwebende Drums inklusive. Doch dann macht der nächste Song – oder schon der nächste Moment – klar, dass es sich hier um einen hochmodernen Sound handelt! Black Flower verbinden auf ihrem neuen Album ikonische Ethiojazz-Instrumente mit Einflüssen aus dem Balkan und modernen Downtempo-Beats.



Eine Sound-Reise mit vielen Stationen

"O Fogo" beginnt beispielsweise mit einem treibenden Flötenloop, gespielt auf der Kaval, einem traditionellen Instrument Südosteuropas. Dann setzt die italienische Farfisa-Orgel ein – das prägende Instrument des Ethiojazz. Aber im nächsten Moment dreht sich das Sound-Schiff, wendet sich dubbigen Reverbs und Echos zu. Die weite musikalische Reise des Songs ist beispielhaft für die Bandbreite des ganzen Albums. Black Flower experimentieren hier angstfrei und hochkreativ mit verschiedenen Einflüssen und Zeitsphären – und erschaffen dadurch einen wunderbar organischen und experimentellen Sound. Der Albumtitel "Magma" ist Metapher für diesen Flow: etwas Flüssiges, das frei fließt und langsam Gestalt annimmt.

Noch mehr Groove und Vielschichtigkeit als zuvor

Einflüsse aus dem Ethiojazz, geprägt und berühmt gemacht vom Großmeister Mulatu Astatke, ziehen sich wie ein roter Faden durch das Album. Die pentatonische Tonleiter, die auf fünf Tönen statt der in Europa gängigen acht Stufen basiert, gibt dem Album einen geheimnisvollen, mystischen Klang. Aber auch Drumpatterns und Rhythmen, die eindeutig von Afrobeat aus Nigeria geprägt sind, finden ihren Platz. Und es gibt eine klare Entwicklung: Das neue Album ist nicht mehr so reduziert, beinahe spartanisch wie die Vorgänger. Das liegt wohl auch daran, dass ein neuer Keyboarder an Bord ist. "Magma" hat eindeutig mehr Groove als vorige Alben von Black Flower. Und trotz der vielen traditionellen Einflüsse ist auch Platz für Sounds, die gut auf einem psychedelischen Open Air-Festival funktionieren würden – wie zum Beispiel die sphärische Nummer "Deep Dive Down".



Unterstützung von ganz oben

Seit 2014 ist die Band um Leader Nathan Daems schon aktiv – in Belgien sind die fünf Multiinstrumentalisten Stars der lebendigen Jazz-Szene und sorgen über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit. Einer der treuesten Fans ist UK-Radioguru Gilles Peterson. Er hat Black Flower in seiner berühmten Radioshow auf BBC6 gespielt und bezeichnet sie als "brillant". Und eins wird beim Hören von "Magma" eindeutig klar: Diese Platte ist das bisher facettenreichste Album der Band – und eine klare musikalische Weiterentwicklung.