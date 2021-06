BERWYN – Von einem anderen Stern

Wer BERWYN schon vorher kannte, der weiß, dass er eine Vorliebe für Astronomie hat. Sein erstes Projekt nannte er nach dem Stern Vega ("DEMOTAPE/VEGA"), sein zweites nun nach Fomalhaut: ein einzelner Stern in der Galaxie, der weit entfernt von anderen Sternen ist. Für BERWYN ist der Stern eine Metapher für Einsamkeit – dem zentralen Thema des Albums: "Das Album heißt 'FOMALHAUT', weil die wiederkehrende Zeile in jedem Song die Einsamkeit ist. Das Gefühl allein zu sein. Und zwar nicht nur im physischen Sinne." Die Einsamkeit ist das verbindende Element der Dinge, die ihm widerfahren sind: Betrug in Liebe und Freundschaft, Trennung und Obdachlosigkeit. Er litt unter Depressionen und Schlaflosigkeit.

Transzendentale Obdachlosigkeit

Mit neun Jahren ist BERWYN, gebürtig Berwyn Du Bois, mit seiner Mutter von Trinidad nach Großbritannien ausgewandert. In "100.000.000" ist er gedanklich und physisch weit weg von seiner Familie in Trinidad, gefühlte einhundert Millionen Meilen. Im Song geht es auch um die Zeit, in der er obdachlos war, da seine Mutter aufgrund ihres Immigrantinnen-Status' in England ins Gefängnis musste. Um von der Straße zu kommen, kaufte Berwyn damals ein Auto und schlief auf der Rückbank. Die Einwanderungspolitik Großbritanniens beeinflusste sein Leben sehr. Lange Zeit wusste BERWYN nicht, ob er ein Bleiberecht bekommen würde, was dazu führte, dass er sich nicht für eine britische Universität einschreiben konnte und sich lange, nachdem er es als Musiker geschafft hatte, nicht für die BRIT Awards 2020 bewerben konnte. Die daraus resultierenden wütenden Gedanken und Sorgen verarbeitet er in "I'd Rather Die Than Be Deported".

Mit Gefühl und Glaube

Zwar sind selbstkritische und introvertierte Töne heute typisch für die neue, junge Rap-Generation aus London oder Atlanta, "TAPE 2/FOMALHAUT" erscheint aber noch gefühlvoller als andere Alben. Berwyns Stimme und die Instrumentals verschmelzen geradezu miteinander. Seine Raps unterlegt er mit Klavier und R'n'B-Anleihen. So erzählt BERWYN in "Wrong Ones" von Betrug und falschen Freund*innen und in "Teddy’s Joint (Chords to Make You Cry)" vermisst er seine Geliebte, hier erinnert er musikalisch sogar leicht an Frank Ocean oder John Legend. Doch auch wenn BERWYN melancholisch klingt, schwingt immer die Hoffnung mit, die ihm sein Glaube gibt. "Meine Überzeugungen und mein Glaube sind die einzigen Sachen, die mich von einem Schaf in Somerset unterscheiden. Deswegen leiten sie mich zu 90 Prozent in dem, was ich tue."