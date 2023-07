Balimaya Project: "When The Dust Settles"

Schon als Schulkind hat es Bandleader Yahael Camara Onono geliebt, mit den unterschiedlichsten Gegenständen Rhythmen zu kreieren: mit dem Deckel seines Pults im Klassenraum oder mit Schüsseln unterschiedlicher Größen in seiner Küche. Mit acht Jahren bekam er seine erste Djembe und entschied noch als Teenie, sich in die Rhythmen der Mandé-Gesellschaften zu vertiefen, deren Angehörige im Westen Westafrikas leben und eine Sprachfamilie bilden. Als Kind westafrikanischer Migrant:innen hat Yahael unter anderem hier seine Wurzeln. Diese genau zu kennen und seine zugleich britischen und westafrikanischen Identitäten bewusst zu gestalten, war ihm früh ein Bedürfnis, das im Balimaya Project seinen musikalischen Ausdruck findet.

Die Entstehung von Mandé-Jazz

Kein Wunder also, dass Yahael entschied, Bandleader zu werden. Sein Instrument ist dafür ohnehin vorgesehen: "Djembes, Congas, Batá sind alle führende Instrumente. Die Trommeln sind dafür gemacht, aus dem Sound hervorzustechen und zum Beispiel Übergänge in der Musik anzuzeigen", sagt Yahael. Und genauso klingt seine Djembe auf "When The Dust Settles": bestimmt, klar und präsent. Eingebettet in die virtuosen Kora-Läufe Jali Bakary Kontehs und in erzählerische Bläsersätze, die klar die Handschrift der UK-Jazz-Fusion tragen. Um diese Verbindung von westafrikanischer Tradition und britischer Moderne umzusetzen, hat Yahael Menschen zusammengebracht, die sich ansonsten kaum begegnen – weil die einen nur in der Kirche ihre Talking Drum spielen, während andere auf ihrer Posaune in Londoner Clubs jammen. Gemeinsam ist allen Balimaya Project Mitgliedern aber ihr biografischer Bezug zu Afrika, ob in erster oder zweiter Generation.