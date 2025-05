In anderen Songs wie "Package Delivered by Tomorrow" geht es um Lieferdienst- und Paketfahrer, die uns Träume nach Hause liefern. In "A Moment" singt Adja von der Sehnsucht nach diesem einen ruhigen Moment in der Hektik des Alltags. Aber Adja singt auch davon, sich in einem "gewaltvollen Gesellschaftssystem", wie sie es beschreibt, als Schwarze Frau durchzuschlagen – davon handelt zum Beispiel der Song mit dem wundervoll provokanten Titel "Sucking on my Emphatitties".

Wortspiele und Tarotkarten

Der Albumtitel, die Songtitel – Adja spricht zwischen den Zeilen zu ihren Hörerinnen und Hörern und erweitert so den Kontext ihrer kritischen Songtexte. So entstehen elf Geschichten, die den Einfluss der kapitalistischen Gesellschaft auf unser (Liebes-) Leben, unsere Beziehungen und unseren Selbstwert nachvollziehen. Auf der visuellen Ebene hat Adja vier selbstgemachte Tarotkarten entworfen, die die vier Themen des Albums darstellen: The Wheel Of Fortune verkörpert den Wunsch, in einem System, das nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt, die Oberhand zu gewinnen.

The Mirror steht für die Reflektion verlorener Bindungen. The Dark Wheel verkörpert den Wendepunkt des wheel of fortune, an dem man sich seinem moralischen Untergang völlig überlässt. Und The Cave steht für die – manchmal schmerzhafte, manchmal beglückende – Rückkehr zu seinem eigenen Geist und Herzen. Die Aufgliederung in verschiedene Themenkreise in Verbindung mit den tiefgehenden Songtexten machen "Golden Retrieve Her" zu einem Gesamtkunstwerk voller Besonderheiten, die man während des Hörens entdecken kann.