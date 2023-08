50 Jahre HipHop weltweit

Stand: 07.08.2023, 16:30 Uhr

Am 11. August 2023 feiert die HipHop-Kultur ihren 50. Geburtstag. Wir schauen auf die Ursprünge der größten Popkultur der Welt in New York, spüren der globalen Verbreitung von Rap, Graffiti und Breakdance nach und sprechen mit prägenden Stimmen aus dem HipHop über das runde Jubiläum. Hip Hop Hooray!