Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Fuse ODG feat. Suli Breaks – Sundiata

Wenn es ums Empowerment des afrikanischen Kontinents geht, ist Fuse ODG einer der maßgeblichsten Künstler. Zuletzt hatte der Londoner mit ghanaischen Wurzeln zum Beispiel das Projekt Band Aid angeprangert und mit seinem Video zu "We Know It's Christmas" betont, dass die Probleme Afrikas von afrikanischen Menschen gelöst werden müssten. Auch in der neuen Single "Sundiata" appelliert er an die Power der Menschen in seinem Heimatland. Das Video startet mit einer Szene, in der eine Frau ihrem Enkel eine Gute-Nacht-Geschichte über einen König erzählt, der alles verändern soll. "I came in the spirit of Sundiata", heißt es in den Lyrics. Ein Verweis auf Sundiata Keïta, den ersten König Malis, der aufgrund seiner Stärke und seines Mutes auch "Löwenkönig" genannt wurde.