Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Loyle Carner – lyin

Mit dem kommenden Album "hopefully!" hat Loyle Carner nicht nur neue Musik angekündigt, sondern auch eine neue Ära. Auf der Platte soll es um Vaterschaft (was auch das Cover widerspiegelt), Kindheit, Leichtigkeit und positive Vibes gehen. Das geht am besten, indem man auch mal aus der Komfortzone austritt. Die ersten beiden Singles davon, "all i need" und "in my mind", haben schon erahnen lassen, dass sich der Brite mit der neuen Platte weg von 90s-Kopfnicker-Beats bewegt, hin zu einem eher gitarrenlastigen Alternative-Sound. Für das Album habe er "aus Versehen" seine Traumband zusammengestellt, sagt er selbst. Der Sound aus soften Riffs, Jazz-Einlagen und Drums ist auch auf "lyin" zu hören, der jetzt auch mit einem Clip versehen wurde, in dem Loyle seine Träume mit uns teilt.