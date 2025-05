Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Chlothegod – I Feel Different Every Day

Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Elternteil in der US Army ist und man mit dieser militärischen Prägung aufwächst? Darum geht es in "I Feel Different Every Day" von Chlothegod. "So viele Momente, die mich geprägt haben als Künstlerin und als Person, sind aus Krieg entstanden", sagt die Sängerin aus Fayetteville in North Carolina, die mittlerweile in Los Angeles lebt. Ihre Kindheit habe eine Soldatin aus ihr gemacht – auch wenn es um ihre inneren Kämpfe geht. Als Ventil diente Chlothegod immer die Musik. Die hat ihr letztlich dabei geholfen, zu wachsen. Auch im dazugehörigen Clip wird das Army-Thema aufgegriffen: Es zeigt Chlo als Kind mit ihrer Familie, aber auch, wie sie Schilder vor der amerikanischen Flagge hochhält und fordert: "No more war".