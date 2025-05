Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Kali Uchis – All I Can Say

2023 hatte Kali Uchis mit "Red Moon In Venus" ihr letztes Album auf Englisch aufgenommen. Jetzt legt die Sängerin aus Los Angeles mit Roots in Kolumbien mit "Sincerely" nach. Ihre aufrichtigste Platte, wie sie selbst sagt. Denn es geht darauf um die Komplexität des Lebens. Auf der einen Seite ist Kali im letzten Jahr Mutter geworden, auf der anderen hat sie selbst ihre Mutter erst vor Kurzem verloren. Auf "All I Can Say", der jetzt pünktlich zum Release des Albums ein Video verpasst bekommen hat, betont Kali, dass sie sich nicht für die Art wie sie liebt, entschuldigen wird. Zu hören sind dabei Einflüsse aus Doo Woop und romantischem Soul, während die Sängerin im Clip durch eine Sepia-Landschaft schwebt, die an alte Hollywood-Klassiker erinnert.