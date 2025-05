Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Jorja Smith – The Way I Love You

Mit den steigenden Temperaturen sprießen auch die ersten Anwärter auf den Sommerhit des Jahres. Einer davon kommt jetzt von Jorja Smith, die mit "The Way I Love You" gleichzeitig auch noch den Dancefloor bespielt. Denn der Track ist eine ziemlich bassgesteuerte UK-Garage-Nummer, die Gefühle an die Nullerjahre wecken kann: "Er bringt mich zurück in der Zeit – es gibt was Nostalgisches, aber gleichzeitig ist er im Jetzt", sagt die Sängerin aus Walsall selbst über den Song. Das dazugehörige Video ist entsprechend clubbig im blauen Strobolicht gehalten und zeigt Jorja mal mit ihren Girls auf der Tanzfläche oder wie sie Kreise im Rennauto dreht. Gleichzeitig zollt sie damit dem Niche Night Club in Sheffiled Tribut, der für die UK-Bassline-Szene eine Art Pilgerstätte ist.