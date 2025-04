Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Doechii – Anxiety

Nach wochenlangen Hype auf TikTok liefert Doechii endlich das, was wir gebraucht haben: Ein Clip zu ihrer Spontan-Erfolgssingle "Anxiety". Ursprünglich aufgenommen wurde der Track bei einer Freestyle-Session vor sechs Jahren in ihrem Schlafzimmer, bei der sie sich auf dem Instrumental von Gotyes 2011er-Favorit "Somebody That I Used To Know" breit gemacht hat. Mit ihrem Erfolg und Hype der letzten Monate, und durch ihre Dokumentationsfreude auf Youtube, sind viele neue und alte Fans auf den Track aufmerksam geworden. Das Video zum späten Hype-Glück greift alle möglichen Referenzen auf: Zum Beispiel die bemalten Körper von Gotye und Kimbra aus dem Originalvideo. Oder wie die Version von Doechii im heimischen Schlafzimmer entstanden ist. Dabei ist das, was die US-Rapperin durchmacht, ein echter Fiebertraum, der in eine eindrucksvolle Tanz-Performance mündet.