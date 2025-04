Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Kendrick Lamar feat. SZA – luther

Bevor Kendrick Lamar und SZA im Sommer gemeinsam auf Tour nach Deutschland kommen, veröffentlichen die beiden L.A. Natives einen deepen und ausführlichen Clip zu "luther". Auf "GNX", dem letzten Album von Lamar, war der sowas wie der Aushänge-Lovesong der Platte. Unterstützt durch ein herzzerreißendes Sample von Cheryl Lynn und Luther Vandross Song "If This World Were Mine" von 1982. Und wenn die Welt Kendrick und SZA gehören würde, würden sie die Träume ihrer großen Liebe multiplizieren und dem großen Schmerz "Goodbye" sagen. Passend dazu sind Lamar und SZA im Clip jeweils mit ihren Liebenden zu sehen – natürlich überdurchschnittlich fancy in Szene gesetzt von Karena Evans. Die war in der Vergangenheit ironischerweise auch für so manches Drake-Hype-Video verantwortlich, darunter "Nice For What" und "In My Feelings".