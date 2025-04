Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Simi – Woman To Woman

Simi ist das Sprachrohr, wenn es darum geht, die Rechte der Frauen in Nigeria und der afrikanischen Gesellschaft hervorzuheben. In Tracks wie "Woman" hat sie schon in der Vergangenheit misogyne Stereotypen outgecalled. Auf ihrem letzten Album "Lost & Found" hat sie das Thema mit "Woman To Woman" noch ein bisschen weitergesponnen und eine Hymne fürs Female Empowerment veröffentlicht. Der Release der Platte liegt zwar schon etwas zurück, trotzdem hat die Nigerianerin die gute Message jetzt noch mal in einem Clip verpackt. In "Woman To Woman" sind im schlichten Setting unterschiedlichste Frauen zu sehen, die alle für sich strahlen, aber sich vor allem gegenseitig gut zureden und Komplimente machen: "Woman to woman, you're one in a billion. She a queen, she a vision."