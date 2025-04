Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Obongjayar – Sweet Danger

Obongjayar hat Pläne gemacht: Am 30. Mai soll sein neues Album "Paradise Now" erscheinen. Um das gebührend anzuteasen, gibt es jetzt vom Londoner mit Roots in Nigeria eine neue Single: "Sweet Danger" ist wortwörtlich ein wilder Ritt. Denn im Video zum Track steigt nicht nur der Sänger selbst, sondern auch seine eklektischen Protas auf ein Rodeo in einem leer stehenden Hotel in Südlondon. Süß, rücksichtslos und unberechenbar – so beschreibt Obongjayar den Clip. Das trifft auch auf das Bild zu, das er in den Lyrics vermittelt. Als Bad Boy bricht er Herzen, haut mitten in der Nacht wieder ab und will im Grunde nur das Eine. Eine süße Gefahr eben, die mit deepem Groove und Fanfaren unterlegt ist.