Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

千葉雄喜 (Yuki Chiba) – Bank

In internationalen Rapkreisen gehört Yuki Chiba schon seit einigen Jahren zu den großen Namen. Der Rapper aus Japan, der in der Vergangenheit auch unter dem Pseudonym Kohh in Erscheinung getreten ist, war zum Beispiel auf dem Extended Cut von Frank Oceans Album "Nikes" zu hören oder ging zuletzt zusammen mit US-Rapperin Megan Thee Stallion auf ihrem Track "Mamushi" viral. Mit dem neuen Album "Billionare", das am 26. März erscheint, knüpft Chiba an den düsteren 808- und Trap-Sound aus den USA an, macht daraus aber seine ganz eigene Version. "Bank", die neue Kostprobe daraus, ist eine Konsum- und Kapitalismuskritik, denn Chiba ist darin als Obdachloser unterwegs, wird von der Gesellschaft verstoßen, kommt aber an eine Menge Geld. Wie Robin Hood bringt er das dann unters Volk, während sich die Reichen im Nobelrestaurant die Mägen vollhauen und zu Schweinen mutieren.