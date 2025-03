Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

G-Dragon feat. Anderson .Paak – Too Bad

Dass Anderson .Paak einiges für K-Pop übrig hat, zeigte nicht nur sein Regiedebüt "K-Pops!" im letzten Jahr, in dem er auch noch die Hauptrolle spielte, sondern auch Zusammenarbeiten wie die mit G-Dragon. Der gehört tatsächlich zu den Vätern des Genres, war bis 2018 einer der maßgeblichsten Charaktere in der südkoreanischen Musikbranche. Bis in eben jenem Jahr die Wehrpflicht rief – Kwon Ji-yong, wie G-Dragon richtig heißt, trat seinen Dienst an. Und legte auch nach Beendigung dessen noch ein kreatives Päuschen ein. Währenddessen gingen Bands wie Blackpink oder BTS durch die Decke. Um auch mal wieder etwas vom K-Pop-Cake abzubekommen, kündigt G-Dragon jetzt mit "Übermensch" sein Comeback an. Um genauer zu sein mit der neuen Single "Too Bad", die eben auch K-Pop-Aficionado und Soul-Liebling .Paak featurt. Und eines steht sofort fest: They came to party – das zeigt auch das farbenfrohe Video, in dem beide zusammen zu sehen sind.