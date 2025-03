Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Aya Nakamura – Chimiyé

Mit "Chimiyé" veröffentlicht Aya Nakamura ein Video, das große Nullerjahre-Nostalgie in uns hervorruft. Zuerst ist die Pariser Rapperin vorm Eiffelturm zu sehen, wie sie auf einem etwas in die Jahre gekommenen Mobiltelefon in die Tasten haut. Dann wird klar: Aya befindet sich gar nicht in der französischen Metropole, sondern im Umzugsmodus in der Vorstadt-Idylle. Die Bilder erinnern mal an Beyoncés "Irreplaceable" oder an "Dilemma" von Nelly und Kelly Rowland, bis Aya und ihre Girls zur Tankstelle bei Nacht wechseln. Viel Plüsch, viel Pink und Lowrider sind zu sehen. Hauptsache Girl Power. Währenddessen erzählt Aya davon, wie der Ex die Kinder und das Haus will, aber nur "Chimiyé" redet. Was genau sie damit meint, hat in den letzten Tagen eine große Diskussion im Netz losgelöst. Fest steht: Der Ausruf kam schon bei so mancher Rap- und R'n'B-Legende zum Einsatz – zum Beispiel bei Jason Derulo, Missy Elliott oder Wu-Tangs Ol' Dirty Bastard.