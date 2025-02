Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

WizTheMC feat. bees & honey – Show Me Love

Mit den wärmer werdenden Temperaturen kann so langsam auch das Rennen um den Sommerhit des Jahres losgehen. Ein potenzieller Kandidat kommt jetzt von WizTheMC. Der Sänger, der in Kapstadt geboren wurde, in Lüneburg aufgewachsen ist und mittlerweile in Toronto lebt, setzt mit "Show Me Love" auf Afrobeats, die sich in der Kategorie "Sonnenuntergangsmusik" ansiedeln lassen. Softe und leichtfüßige Synths treffen auf nostalgische Keys und einen – typisch Afropop – hallenden Chorus. Noch mehr Sommerstimmung kommt da nur durch das dazugehörige Video auf, das in strahlendem Sonnenschein am Strand gedreht wurde oder den Sänger mit der Gang vor bunten Hauswänden mit Trinkpäckchen vom Kiosk zeigt. Sommer, wir wären dann so weit!