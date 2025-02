Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

AJ Tracey feat. Jorja Smith – Crush

Ein Trip entlang der Memory Lane – AJ Tracey und Jorja Smith erinnern sich mit "Crush" zurück an ihre Jugend und das Gefühl von großer Teenie-Liebe. "Der Song fühlt sich jung, aber auch brandneu an. Er lässt mich daran denken, wie ich in den Bus zur Schule gestiegen bin, an den Sommer der 2000er – mit all seinen Gefühlen", sagt Jorja über den Track und die Zusammenarbeit mit ihrem alten Freund AJ Tracey. Zuletzt waren die beiden auf "Ladbroke Grove" gemeinsam zu hören. Auf "Crush" kickt aber nicht nur die Highschool-Nostalgie, wenn MP3s und Nachrichten über MSN oder das Nokia-Handy ausgetauscht werden. Auch in Sachen Sound ist der Track mit seinen Oldschool-Grime-Tunes eine Liebeserklärung an den UK-Sound der Nullerjahre. Genauso wie das Video, gedreht im Chicken Shop, das mit pinkem Outfit im Stil von Cam'ron, Jogginganzügen und Postern an der Wand an die guten alten Zeiten erinnert.