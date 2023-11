Apsilon – Baba

Dass Apsilon einer der besten Storyteller im Deutschrap ist, ist längst bewiesen. Der Berliner lieferte zuletzt mit "Blei" ein Zeugnis der Lebensrealität im Stadtteil Moabit. Als Kind von Gastarbeiter:innen geht es in seiner Musik oft darum, was es bedeutet, mit diesem Background in Deutschland aufzuwachsen. Und auch in der neuen Single "Baba" lässt Apsilon uns an seinem sehr persönlichen Innenleben teilhaben. Er erzählt darin nämlich von der Beziehung zu seinem "Baba", dem Vater. Der bekommt im dazugehörigen Video während einer Barber-Shop ähnlichen Situation auch direkt ein Cameo. Ein ziemlich schöner Moment, der zeigt, wie tief die Verbindung zwischen Vater und Sohn ist. In "Baba" geht es aber auch um die Dinge, die Apsilon sich von ihm gewünscht hätte – zum Beispiel sein Männlichkeitsbild etwas zu lockern, wovon beide profitiert hätten. "Ich wünscht', er hätte mir gezeigt, dass man als Baba weint in echt", heißt es darin. Oder: "Ich wünscht', er wär' ein bisschen schwächer, dann hätt's ihn nicht kaputt gemacht." Ein Track, der viel Identifikationspotenzial und Liebe mit sich bringt.