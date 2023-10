Sampha – Lahai: Time Travels Memories

Samphas langerwartetes Album "Lahai" ist jetzt endlich draußen. Die sechsjährige Wartezeit lag vor allem daran, dass in Samphas Leben einiges passiert ist. Zum Beispiel ist er Vater einer Tochter geworden und hat dadurch einen ganz neuen Zugang zu Spiritualität bekommen. Auf "Lahai" ehrt er nicht nur seinen Großvater, den er nie kennengelernt hat, sondern auch die Frauen in seinem Leben. Zur Veröffentlichung des Albums ist mit "Lahai: Time Travels Memories" auch ein Kurzfilm – oder ein visuelles Gedicht – entstanden, das genau wie das Album vor allem afrofuturistische Strömungen aufgreift und sich mit Zeitreisen beschäftigt. Es geht zum Beispiel um seine Griot-Vorfahren, während der senegalesische Koraspieler Kadialy Kouyate im Video Signale und Sounds in lila-blaue Sphären sendet. Als Inspiration dienten der Film "Space Is The Place" von Cosmic-Jazz-Ikone Sun Ra und das 1996er-Album "Worotan" von Oumou Sangaré, deren Spielart bei Sampha letztlich mit Funk, Jungle, Grime und Minimal Music zusammenfließen. Die visuelle Skizze seines Regiedebüts ist laut Ausssage des Sängers in einem Traum entstanden.