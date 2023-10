Priya Ragu – Black Goose / Let Me Breathe @ Colors)

Vor zwei Jahren hat Priya Ragu ihr Debütmixtape "damnshetamil" rausgebracht und mit ihrem Raguwavy-Sound eine Blaupause für die tamilische Diaspora in der europäischen Musikszene vorgelegt. Mittlerweile lebt die Schweizerin mit tamilischen Roots in London und bereitet die Veröffentlichung ihres ersten Albums "Santhosam" vor, das am 20. Oktober erschienen soll. "Black Goose" und "Let Me Breathe" sind die nächsten beiden Vorboten auf die Platte, die sie jetzt auch in ihrem COLORS-Showcase vor grüner Wand performt. Klar ist, in den Tracks steckt viel Empowerment, denn es geht einmal um den Weg nach oben und die eigene Selbstverwirklichung. Aber in "Let Me Breathe" auch um Polizeigewalt, der Song wurde nämlich an den Mord des Afroamerikaners George Floyd im Jahr 2020 angelehnt. "Als Tamilen, die ihre Heimat wegen des Genozids verlassen mussten, fühlen wir den Schmerz [Schwarzer Menschen] und stehen mit ihnen zusammen, singen diese Lieder und tanzen, bis wir Gerechtigkeit und Frieden feiern", sagt Priya über den Track.