Earthgang – Die Today

Earthgang sind in diesem Clip tot und feiern ihre Beerdigung. Die ganze Welt betrauert die Combo aus Atlanta, im Netz sammeln sich Beleidsbekundungen unter #RIPEarthgang, und sogar Fox News berichtet über das Ableben von Olu und WowGr8. Auch US-Rapper Denzel Curry lässt sich auf der Begräbnisfeier blicken und gedenkt den ATLiens. Die liegen derweil gemütlich und bunt gekleidet in ihren Särgen, bevor sie dann als spukende Geister auferstehen und einige Fragen stellen: "Tell me baby if I die today, would you come and kiss my cold face?" "Die Today" ist auch als Liebessong zu verstehen und macht erstaunlich gute Laune. Bei all der Aufregung sehen wir am Ende, wie es sich die beiden an einem ganz anderen Ort gut gehen lassen, während Kollege Denzel Curry verzweifelt versucht, seine fünf Dollar zurückzubekommen.