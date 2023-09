Albi X – C’est Ma Vie

"C'est Ma Vie" ist einer der persönlichsten Tracks von Albi X. Die Single handelt von all dem Hass, den der Rapper aus Köln mit Roots im Kongo bis dato abbekommen hat. Aber egal, was einige sagen: Kreativität ist Albis Leben – und das bringt ihn mittlerweile um den gesamten Globus. Zuletzt war er in Togo, eine ganze besondere Erfahrung für ihn: "Mein ganzes Leben lang habe ich gehört, dass es für mich [als Mensch mit Albinismus] gefährlich sein könnte, nach Afrika zu gehen. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich gelernt und entdeckt habe – Dinge, über mich selbst, die mir nie zuvor jemand gesagt hat", erklärt er auf Instagram. Nirgendwo fühle er sich so sehr zuhause, wie in seinem Mutterland, heißt es weiter. Um dem Tribut zu zollen, ist sein neuer Track auch nahezu komplett auf Lingala. Dazu gibt es ein Video in Schwarzweiß, im Look des französischen Straßenrap.