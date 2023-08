Markus – No Futur

Keine Zukunft – mit "No Futur" zeichnet Markus ein pessimistischen Bild der Welt. Der Rapper aus Paris spielt in seinem neuen Video auf Polizeigewalt, Widerstand und soziale Ungerechtigkeit an. Markus ist auch unter dem Namen Marc Ruchmann in Frankreich bekannt und da vor allem als Schauspieler. So war er schon in der Netflix-Serie "Plan Coeur" zu sehen. Mit "Reminiscenes" ist 2020 sein erstes Album erschienen, mit dem der Tausendsassa den eher klassischen BoomBap-Stil des Rap Français bespielt. Er selbst vergleicht seine Arbeit mit der eines Bildhauers oder den Werken von Rothko: Mal kommen Umgebungsgeräusche zum Einsatz, mal die Beatbox oder natürlich die Stimme, die bei Markus gleichermaßen als Instrument dient. "No Futur" bekommt mit Latin-Gitarren fast schon einen Hauch Leichtigkeit, auch wenn das Thema sehr ernst ist.