Jorja Smith – Go Go Go

Jorja Smith zieht einen Schlusstrich und macht sich vom Acker. Ausgerechnet in der Stadt der Liebe erfährt die Britin, dass ihr Freund fremd geht. "Go Go Go" ist damit nicht nur ein "F-You-Song", wie Jorja selbst sagt, sondern auch ein musikalisches Experiment. Denn anders als die sonst so R'n'B-lastigen Tunes, setzt die Sängerin mit der neuen Single auf Indie-Sound mit Upbeat-Gitarren, inspiriert von ihren Teenage-Koryphäen wie The Kooks oder Bombay Bicycle Club. "Ich bin in meiner kleinen Alternative Schublade, aber war ich irgendwie schon immer. Die Leute sagen vielleicht: 'Das hätte ich nicht erwartet', aber ich sage: 'Nun, ich schon.'" Klare Ansagen bekommt also nicht nur der Jetzt-Ex, bevor Jorja im Auto durch Paris auf der Flucht ist und im Club zwischen sich liebenden Couples landet. Ende September soll auch das neue Album von Jorja erscheinen: "Falling Or Flying" wird der Nachfolger ihres 2018er Debüts "Lost & Found".