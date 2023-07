Midas The Jagaban – More Vibes More Money

Ein Jahr hat Midas The Jagaban sich eine Pause genommen – jetzt veröffentlicht die Sängerin mit Roots in Großbritannien und Nigeria ihren Nachfolger "Midas Touch EP Vol. 2 – Return Of The Mask". Wie schon der Name verrät, bleibt sich Midas auch bei ihrem neuen Projekt der Maskierung treu. Aus unterschiedlichen Gründen: Zum einen, weil sie sich vor der Erwartungshaltung des Musikbiz schützen will, aber auch weil damit eine nigerianische Tradition einhergeht. Bei den Yoruba dient die Maskierung nämlich der Connection mit den Vorfahren und repräsentiert wichtige Rollen innerhalb der Community. Das zeigt sich auch im Video zu "More Vibes More Money", indem Midas zu sehen, wie sie – passend zum neuem Projekt – ein Masken-Update bekommt.