Teni – No Days Off

Im neuen Video zu "No Days Off" ist Temi musikalisch mindestens genauso schnell unterwegs wie bei ihrem kometenhaften Aufstieg in den Afro-Pop-Himmel. Wie schon auf ihrem letzten Album "Wondaland" geht es auch in der neuen Single um das Leben auf der Fast Lane, die Teni in den letzten Jahren einmal um den ganzen Globus gebracht hat. "No Days Off" ist zum Beispiel in drei Städten entstanden: Lagos, London, L.A. Dort spielt auch das dazugehörige Video, in dem Teni unter anderem auf dem Kobe Bryant Basketballplatz in Los Angeles zu sehen ist. Ursprünglich war der Song als Hommage an die verstorbene NBA-Legende gedacht. Am Ende ist er aber vor allem eine Aufforderung geworden, einfach das zu tun, was man möchte: "Du arbeitest hart, du konzentrierst dich auf dich selbst mit einem guten Support System im Rücken und hast Spaß während du all das machst."