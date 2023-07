Wa22ermann – Maybachufer

Es ist Sommer und damit wirft auch Wa22ermann einen Track für laue Nächte ins Rennen. "Maybachufer" ist eine Hommage an heiße Tage in Kreuzberg 36 – wenn das Kratzeis schön kalt ist und die Nächte kurz. Und wenn man den Track so hört, will man mit der Clique direkt in die U8 Richtung Schönleinstraße steigen – oder wie Wa22ermann im Cabrio durch die Hauptstadt cruisen. Die Berlinerin weiß mit ihren Lyrics die beste Lebensrealität aus ihrem Kiez zu zeichnen: Ob düstere Berliner Techno-Rave-Culture mit Teilchenschmeißen wie in "Bienennest", der auch auf ihrer ersten EP "7:30" mit drauf war, oder die jetzt releasten bouncy Synths wie in "Maybachufer" – wir sind immer dabei im Leben von Wa22ermann.