Coi Leray – Get Loud

An Coi Leray ist in der US-HipHop-Szene in den letzten Jahren niemand vorbeigekommen. Die Rapperin aus Boston ist seit der Veröffentlichung ihres Mixtapes "Everythingcoz" via Soundcloud fünfmal mit ihren Bangern wie "Players" in den Charts gelandet. Dabei bedient sich Coi in letzter Zeit immer gerne auch mal an bekannten 90er-Samples, wie auf "Baby Don’t Hurt Me" oder dem letzten Track "Make My Day" – beide mit David Guetta. Auf der nächsten Videosingle ihres neuen Albums "Coi" setzt die Rapperin aber weniger auf Samples der Neunziger, sondern vielmehr auf Uptempo und Bläser, die zum Bodyshaking einladen. Dabei knüpft sie auch an einen Trend an, der gerade immer häufiger im Rap zu hören ist: Jersey Club, der "Brick City Sound" aus den Nachtclubs in New Jersey der Nullerjahre, der zuletzt auch schon bei Lil Uzi Vert und Drake zu hören war.