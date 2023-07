María José Llergo – Rueda Rueda

Pop und Flamenco – darauf setzt nicht nur Rosalía, sondern auch María José Llergo. Und auch in Sachen Vita haben der spanische Superstar und die Andalusierin einiges gemeinsam: María ist mit 19 Jahren von Pozoblanco nach Barcelona gezogen, wo sie ihre Musik-Karriere in Angriff genommen hat. 2020 ist mit "Sanación" ihre erste EP erschienen, jetzt setzt sie mit der Single "Rueda Rueda" zum neuen Projekt an. Der verträumte Flamenco-Track gibt ein gutes Tempo an – genauso wie in ihrem Leben, das gerade ordentlich an Geschwindigkeit zugelegt hat. Da dreht sich nämlich alles so schnell wie "la rueda", das Rad. Wie sehr ihr das aber auch Freude bereitet, sieht man im dazugehörige Video, wenn sie zwischen Flammen, Getreidefeldern und Traktoren tanzt. Ende des Jahres soll das neue Album erscheinen und neben der ersten Kostprobe sei so viel verraten: Es ist für María José Llergo ein musikalischer Neuanfang!