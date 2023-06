Rosalía – Tuya

Ramen, Anime und Liebeskummer – das liefert das neue Video von Rosalía. "Tuya" hat die Spanierin in Tokio gedreht, eine ihrer Lieblingsstädte, und zollt dem japanischen Style in vielerlei Hinsicht Tribut. "Das Video geht um ein ausländisches Mädchen, das die ganze Zeit alleine ist", erklärt die Sängerin selbst. Nur ihren kleinen Hund hat sie im Gepäck, während sie die leuchtenden Straßen bei Wind und Wetter erkundigt. Natürlich klingt auch hier die bekannte Flamenco-Melancholie durch, die in Rosalías Texten immer mitschwingt. In Sachen Sound nimmt "Tuya" aber schließlich ganz andere Formen an: von Reggaeton zu Techno. In der Kommentarspalte kommentieren die Fans fleißig, wem der Track gewidmet sein könnte. Ganz oben mit dabei: Hunter Schafer, Schauspielerin aus der Serie "Euphoria". Rosalía behält die Wahrheit aber für sich: "Ich werde nie die Magie auflösen zwischen 'das ist wahr' und 'das ist persönlich'"; sagte die Sängerin einmal über ihre Musik.