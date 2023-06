Burna Boy – Sittin’ On Top Of The World

Burna Boy ist vor allem bekannt dafür, Afrobeats und Afro-Pop international eine Stimme zu verleihen und das Genre zu prägen wie kaum ein zweiter. Mit seiner neuen Single "Sittin’ On Top Of The World" setzt der Nigerianer jetzt aber auf einen ganz anderen Sound: Nämlich auf klassische Tunes aus dem Bereich US-Rap der Neunziger. Perfektioniert wird der Vibe durch ein Sample von "Top Of The World" von Brandy und Mase aus dem Jahr 1998, während Burna Boy sich von Fans feiern lässt, auf dem roten Teppich zu sehen ist und noch schnell eine Goldplatte abstaubt, bevor es in den Privatjet geht. Der Höhenflug ist berechtigt: Nach seinem Beitrag für den Soundtrack von "Black Panther: Wakanda Forever", dem Auftritt beim Coachella und dem NBA All-Star Game, steht als nächstes eine Show im New Yorker Baseball Stadion an. Damit ist Burna Boy der erste nigerianische Artist, der in einem so großen Venue in den USA spielen wird.