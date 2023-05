Stormzy feat. Ayra Starr & Tendai – Need You

Nigeria's Pop-Stern Ayra Starr und Tendai sind zwei der Namen, die in den Featurecredits auf Stormzys letztem Album vertreten waren. "This Is What I Mean" ist eine hochgepriesene Platte zwischen Braggadocio und großen Gefühlen geworden. Für letztere Sparte steht auch "Need You" ein, der in die Kategorie soulige R'n'B-Nummer mit Anleihen aus Amapiano fällt. Jetzt hat der Track auch ein Video verpasst bekommen, in dem auch Stormzy und Ayra zu sehen sind, die in einem imposanten Party-Setting um ihre gegenseitige Liebe buhlen. Und auch R'n'B-Artist und Labelmate Tendai ist zu sehen, der seit dem letzten Album als Geheimwaffe von Stormzy gilt und an der Entstehung von "This Is What I Mean" maßgeblich beteiligt war.