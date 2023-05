Talib Kweli x Madlib feat. Seun Kuti & Cassper Nyovest – Nat Turner

Mit Talib Kweli und Madlib hat sich schon 2007 eine Combo zusammengetan, deren Rückkehr wir sehnlichst herbeigewünscht haben. Damals wurde "Liberation" als Freedownload veröffentlicht, jetzt erscheint mit "Liberation 2" der Nachfolger. Für den haben sich der Rapper aus New York und der Produzent von der Westküste noch weitere Unterstützung zur Seite geholt – eine Combo, die so nicht zu erwarten war: Seun Kuti und Cassper Nyovest aus Südafrika sind mit dabei. Und wie man schon vermuten kann, geht es in "Nat Turner" politisch und sozialkritisch zu. Der Song handelt nämlich von dem Versklavten Nat Turner, der 1831 einen Aufstand der Versklavten angeführt hat. Das Video startet mit einem Video von Paul Congemi, einem Kandidat für das Bürgermeisteramt in einer Stadt in Florida, der sich rassistisch gegenüber Afroamerikaner:innen geäußert hat und damit viral gegangen ist. Der Track des Rap-/Afrobeats-Quartett ist quasi die Gegenansage dazu.