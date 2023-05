freekind. – Carry You

Erst vor zwei Jahren haben sich die kroatische Pianistin Sara Ester Gredeji und die slowenische Drummerin Nina Korošak-Serčič als Duo zusammengefunden. Kennengelernt haben sich die beiden auf der Musik-Uni in Österreich. Unter dem Namen freekind. veröffentlichen sie jetzt Soul, R'n'B und HipHop – und das erste Album. Angekündigt wurde es mit der Single "Carry You", die gute Vibes streut und eine Kampfansage an Depression ist. Der Song ist nämlich eine Aufforderung, vor allem alte Denkmuster hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Auf dem COSMO Festival am 10. Juni könnt ihr die beiden auch live erleben – da feiern freekind. quasi den Release ihre Debüts "Since Always And Forever".