Davido feat. Musa Keys – Unavailable

Nach langer Abwesenheit ist der King of Afrobeats back! So zumindest kündigt Davido selbst seine neue Single an. Der Nigerianer, der in den USA geboren wurde, hat sich eine kleine Auszeit gegönnt und war "Unavailable", was aber nicht heißt, dass Davido faul in der Gegend rumgelegen hat. Drei Jahre lang hat er sich nach seinem letzten Album "A Better Time" Zeit genommen, um den Nachfolger "Timeless" zu schustern. Der ist vor allem ein Amapiano-Blueprint geworden, der die Leute auf den globalen Dancefloors zum Tanzen bringen soll. So auch die Videoauskopplung "Unavailable", mit der Davido seine Abwesenheit noch einmal musikalisch aufgreift. Als Feature kommt Musa Keys dazu, der aus Südafrika kommt und in der dortigen Amapiano-Szene fleißig mitmischt. Der Erfolg reicht so weit, dass er sich selbst als Tsonga Michael Jackson bezeichnet, wobei Tsonga eine Bantu-Sprache ist, die unter anderem in Südafrika gesprochen wird.