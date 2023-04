Ryuichi Sakamoto – Merry Christmas Mr. Lawrence

Mit Ryuichi Sakamoto hat die globale Musikszene eine echte Größe verloren. Der Japaner ist Ende März im Alter von 71 Jahren gestorben. Sakamoto galt als eine Koryphäe des Synth-Pop, was ihm den Beinamen Godfather of Electronic Pop Music verpasste. Er hat mit David Bowie oder Iggy Pop zusammengearbeitet, war Mitglied des Yellow Magic Orchestra. Der japanische Komponist wurde schon früh von großen Namen wie Debussy, Stockhausen oder Xenakis beeinflusst. 1983 war er in dem Film "Merry Christmas, Mr. Lawrence" zu sehen, in dem auch David Bowie mitspielte. Für Sakamoto war es gleichzeitig der erste Filmsoundtrack, den er schrieb – der Beginn einer Karriere, die ihresgleichen sucht und mit Oscars und Golden Globes ausgezeichnet wurde. "Ars longa, vita brevis", "Kunst ist lang, das Leben ist kurz" – das ist eines der Lieblingszitate von Ryuichi Sakamoto. So viel steht fest: Seine Kunst bleibt unvergessen!