2LADE – Ohrwurm

2LADE schmiedet Rap-Ohrwürmer am laufenden Band. Dafür ist der Kölner in der HipHop-Szene mittlerweile bekannt. Sein neuer Track "Ohrwurm" ist dementsprechend nicht der erste seiner Art, auch wenn der Titel darauf anspielt. Es rollt gewohnt düster vor sich hin, wenn 2LADE Lyrics übers Shotta-Sein und das gewisse Etwas in Shortys Ohr rappt. "Ohrwurm" setzt dabei nicht nur auf Gangster-Sinnlichkeit, sondern auch auf starke Visuals. Der Clip erinnert an großes Kino mit dunklen moody Szenen und artsy Motiven. Ob nach "Mann mit der Brille", dem ersten Projekt von 2LADE, das vor einem Jahr erschienen ist, bald auch der Nachfolger mit all den neuen Ohrwürmern erscheint, ist derzeit noch nicht klar. So viel steht aber fest: 2023 wird 2LADEs Jahr, denn mit seiner Konzertreihe Stamina, die er zusammen mit dem Schweizer Rapper Slimka ins Leben gerufen hat, expandieren die beiden bald in unterschiedlichste Städte Europas, unter anderem nach Köln.